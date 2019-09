Un difensore per il Follonica-Gavorrano. E la campagna abbonamenti continua

FOLLONICA – Il Follonica Gavorrano ha ingaggiato Matteo Fracassini, classe 2000, difensore, proveniente dall’Arezzo.

Matteo ha già avuto due esperienze in serie D con le maglie di Villabiagio e Jesina, oltre che un trascorso nel Perugia, fino ad arrivare al campionato Primavera. Sarà a disposizione di mister Bonuccelli dalla prossima settimana. A Matteo un grande in bocca al lupo per l’inizio dell’avventura in maglia rossoblù.

Sarà Edoardo Gianquinto, della sezione di Parma, l’arbitro designato per la sfida tra Follonica Gavorrano e Sangiovannese, in programma domenica alle 15 al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano. Assistenti Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e Gianluca Scardovi di Imola. Trasferitosi da poco alla sezione di Parma da quella di Trapani, il fischietto originario di Roma in questa stagione ha diretto la gara di Coppa Italia tra Vigor Carpaneto e Lentigione. Nelle ultime due stagioni di Can D è stato invece chiamato ad arbitrare rispettivamente 20 e 18 incontri.

Prosegue intanto la campagna abbonamenti. La società ricorda intanto che è ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento per le gare casalinghe del Follonica Gavorrano per la stagione 2019-2020 al costo di 100 euro