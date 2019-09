«Samara ha spaventato i miei figli» il tam-tam su Facebook. Primi avvistamenti a Grosseto

GROSSETO – È ormai “psicosi Samara”, anche a Grosseto si segnalano i primi avvistamenti. E il tam-tam corre veloce su Facebook, «Si può andare in giro per Barbarella vestiti da Samara e spaventare i ragazzi?» chiede un padre sui social raccontando l’incontro dei figli con l’emulatrice di Samara Morgan, la bambina in veste bianca e dai lunghi capelli neri protagonista del film “the ring”.

La Samara challenge è arrivata dunque anche nel capoluogo. La sfida che impazza in tutta Italia e che porta ragazze di ogni città a vestirsi e andare in giro, di notte, a spaventare la gente sembra aver colpito anche qui.

Gli avvistamenti, già un paio, sono stati segnalati nel quartiere di Barbanella «davanti al bar dei Cinesi, in via Cesare Battisti, e poi al Piazzalone» e qualcuno parla anche della zona del Maremà, sempre di notte. «I miei figli, 15 anni, sono tornati a casa piangendo per la paura – racconta un padre -. Menomale avevano il cane che gli ha abbaiato contro». Nei giorni scorsi la ragazza dalla veste bianca e dai capelli sul viso era stata avvistata anche a Orbetello (nella foto una scena del film The ring).