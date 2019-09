“Perino” Alvaro Vitali in vacanza in Maremma: cena all’osteria più piccola d’Italia

MASSA MARITTIMA – La sua faccia buffa, le sue espressioni, sono entrate nell’immaginario collettivo di tanti italiani e appassionati delle commedie un po’ scollacciate degli anni 70-80, quelle con Edwige Fenech e Lino Banfi.

Per questo la presenza in Maremma di Alvaro Vitali, conosciuto da tutti con il nome del suo personaggio più famoso, Pierino, ha riportato alla mente di molti i film con infermiere e vigilesse in abiti succinti. Vitali è qui in vacanza con la moglie Stefania Corona. «Ha prenotato nell’osteria più piccola d’Italia, La tana dei Brilli, a Massa Marittima» afferma la cuoca autodidatta (come ama definirsi) Raffaella Cecchelli, ospite anche della Prova del cuoco su Rai Uno. «Sono stata molto felice di questa sorpresa… l’attore è rimasto molto colpito dalla bellezza di Massa Marittima e ha promesso che presto tornerà».