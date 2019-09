Muore ex sindaco e presidente di Provincia. Il cordoglio della comunità

SORANO – È morto Alberto Cerreti, ex vicesindaco e sindaco di Sorano e anche presidente della provincia di Grosseto. A darne notizia l’amministrazione comunale di Sorano «Il sindaco e l’amministrazione comunale partecipano sentitamente al dolore della famiglia per la scomparsa di Alberto Cerreti – afferma il Comune -. Uomo di scuola e per la scuola, legatissimo a Sorano, lascia il ricordo della sua grande passione civile e politica e della sua coerenza».