La Gea ci riprova: caccio al riscatto in Coppa sul parquet di casa

GRPSSETO – Secondo impegno di Coppa Toscana per la Gea Basketball Grosseto che domenica alle 18 al Palasport di via Austria riceve la visita del Colle Basket, formazione che i biancorossi di Pablo Crudeli ritroveranno in C silver.

Per la Gea si tratta di un altro bell’allenamento in vista dell’esordio in campionato, fissato per il 6 ottobre. Il quintetto di Colle Val d’Elsa, guidato da coach Marco Meoni , si presenta a questo impegno dopo essere uscito sconfitto (81-50) dal duello con la Virtus Siena, compagine di serie C gold appena retrocessa dalla serie B, attesa a Grosseto domenica 15.

Tutto lascia presagire che Gea e Colle (che si appresta a disputare la seconda stagione in C silver) daranno vita ad un confronto più equilibrato di quello disputato nella prima giornata. Zambianchi e compagni, dopo i trenta punti subiti a Monteriggioni con il Costone Siena, hanno una settimana di allenamento in più sulle gambe e questo potrà influire sul rendimento della squadra. L’obiettivo del coach Crudeli sarà comunque duplice: da una parte far crescere la condizione dei ragazzi in vista di impegni più importanti e di amalgamare il gruppo dei giocatori più esperti con i tantissimi giovani che sono stati inseriti nel roster nelle scorse settimane.

Contro il Colle Basket faranno ad esempio il loro esordio stagionale Thomas Rocchiccioli, un 2002 originario di Gavorrano, che ha fatto esperienza a Donoratico e Follonica; e Nikola Gruevski il promettente centro macedone classe 2001. Per la 2ª di Coppa Toscana è in forte dubbio la presenza di Matteo Perin, che si è allenato una sola volta, a causa di un problema fisico. La lista dei convocati comprende quindi: Zambianchi, Furi, Morgia, Roberti, Simonelli, Rocchiccioli, Bambini, Scarpino, Bocchi, Gruevski, Piccoli.

Questi gli atleti del Colle Basket: Noviello, Capaccio, Iozzi, Ricci, Peruzzi, Cucini E., Del Cucina (miglior realizzatore contro la Virtus Siena con 15 punti), Ceccatelli, Nistico, De Santis, Rettori, Cucini M.