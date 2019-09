Grosseto, società e città pronte per la prima casalinga in serie D

GROSSETO – Domani contro il Foligno mister Magrini dovrà fare a meno, come detto, di Galligani e Pizzuto per squalifica oltre agli infortunati Consonni e Ravanelli. Una partita difficile ma che darà al Grosseto la possibilità di testare la reale forza sul campo e, soprattutto, ciò che la squadra è riuscita a imparare dal primo tempo non buonissimo contro il Trestina.

Stamattina i biancorossi si sono allenati sul terreno del Palazzoni (foto Paolo Orlando) per la rifinitura e per sciogliere gli ultimi dubbi su quella che sarà la formazione da mandare in campo domani. Fisicamente la squadra c’è e ha voglia di fare bene davanti a propri tifosi, chiamati a rispondere presente alla prima vera gara casalinga di questo importante campionato di serie D. Ad arbitrare la gara sarà il signor Matteo Mori della sezione di La Spezia, coadiuvato da Nicolò Fuccaro di Genova e Carmine De Vito di Napoli.

Per l’occasione il Club Anno Zero distribuirà i calendari biancorossi ai tifosi, come da tradizione. Arrivato, infine, il chiarimento tra l’Us Grosseto e l’emittente televisiva TV9 riguardo la trasmissione Il Biancorosso andata in onda lo scorso lunedì. “Dopo un incontro informale le due parti – si legge nel comunicato congiunto mandato dalla società grossetana e dall’emittente televisiva – hanno avuto modo di chiarire alcuni aspetti ribadendo l’intento comune di promuovere il Grosseto calcio per il bene degli sportivi maremmani. Insieme hanno concordato di trovare, per il presente e futuro, forme di collaborazione a partire proprio dalla trasmissione Il Biancorosso, come spazio in cui raccontare il Grosseto e il suo campionato, facendo vedere più immagini possibile con l’obiettivo di informare tifosi e sportivi, avvicinando così sempre di più la città alla squadra biancorossa promuovendo una cultura sportiva perché lo stadio torni a essere frequentato come un tempo. E’ stato concordato di riservare, dunque, al Grosseto e al suo girone uno spazio ben definito e adeguato come già sarà evidenziato nella puntata di lunedì prossimo”.

Parole positive sono arrivate anche dalla dirigenza biancorossa che ha fatto sapere: “Ci premeva mettere davanti a tutto l’amore e la passione per i colori biancorossi – hanno spiegato Mario e Simone Ceri, presidente e vicepresidente dell’Unione sportiva Grosseto 1912 –, che per noi rappresenta la cosa più importante. Siamo felici di aver chiarito la nostra posizione e poter continuare a collaborare con TV9, così come con tutti gli media della provincia, per poter raccontare e far conoscere sempre di più il Grifone agli appassionati grossetani”.