Fratelli d’Italia: «Tutti a Roma per dire no al Governo dei perdenti»

GROSSETO – “Anche Grosseto come Siena – afferma il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi – sarà lunedì mattina a Roma per manifestare contro la nascita del governo degli sconfitti. Abbiamo organizzato svariati autobus da tutta la Toscana e molte auto al seguito che partiranno da Grosseto e provincia lunedì mattina alle 7 per essere a Roma in piazza Montecitorio a far sentire la nostra voce, nella manifestazione nazionale contro questo inciucio, insieme a Giorgia Meloni”.

“Andiamo nella capitale – continua il portavoce di Fd’I – con la consapevolezza di essere nel giusto e, soprattutto, dalla parte della maggioranza degli italiani, che purtroppo da oggi si vedranno governati da due forze politiche, Pd e il M5s, uscite sconfitte dalle recentissime elezioni europee e già un anno fa alle politiche. Se poi si conta che, per governare, queste due forze politiche sono dovute ricorre all’ancora di salvataggio di Leu, un partito di estrema sinistra che si è sciolto qualche mese fa, si capisce ancora meglio che siamo lontani anni luce dalla volontà del popolo italiano”.

“Quest’operazione di puro trasformismo – prosegue Fabrizio Rossi –, messa in atto dal Pd e dai cinque stelle, può essere considerata come un puro colpo di mano, teso solamente a far mantenere le poltrone e a non permettere agli italiani di andare al voto per esprimere la volontà del popolo sovrano. Noi chiediamo elezioni subito che portino a un governo stabile e soprattutto che sia espressione della volontà degli italiani, e non di inciuci degni della Prima Repubblica”.

“Siamo dispiaciuti per aver dovuto dire a tante persone che gli autobus erano esauriti. Non attendevamo un afflusso così imponente a questa manifestazione. Chi non potrà venire a Roma con noi – conclude Fabrizio Rossi –, esponga un tricolore al balcone la mattina di lunedì per ribadire che la sovranità appartiene al popolo e non agli intrighi parlamentari”.