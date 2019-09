400mila euro per le strade della città: ecco quelle che saranno sistemate

FOLLONICA – E’ stato approvato dalla Giunta comunale di Follonica nei giorni scorsi il progetto per il terzo stralcio di manutenzione straordinaria delle vie cittadine.

“Si tratta – dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Pecorini – del terzo e ultimo stralcio dei lavori di manutenzione straordinaria che avevamo previsto per il 2019 e inserito nel Piano delle opere pubbliche, che interesserà circa 12mila 500 m² di vie cittadine. Gli interventi nascono dal continuo ascolto delle segnalazioni dei cittadini e cercano di dare risposta alle esigenze segnalate per migliorare soprattutto la sicurezza delle strade e di alcuni marciapiedi della nostra città”.

In particolare i lavori di manutenzione strade riguarderanno le seguenti vie: • Via Galimberti, via dei Tigli e via Martiri delle Fosse Ardeatine • Via Bertani • Via Monte Grappa • Via del Cassarello (tratto finale lato mare), via Sardegna, via II Giugno e via Marche (lato scuola materna) • Via Ferraris (ultimo tratto) • Parcheggio Piazza XXV maggio (Piazza del mercato coperto) • Parcheggio piscina Via Sanzio.

“Riusciamo così – continua Pecorini – a dare un’ulteriore risposta agli interventi già realizzati nei quartieri Cassarello , Campi Alti e San Luigi, che sono stati oggetto dei precedenti stralci realizzati fra 2018 e 2019. Uno degli obiettivi che ci eravamo dati è quello di dare una sistemazione adeguata al parcheggio della Piscina Comunale in via Sanzio e grazie a questo ulteriore investimento riusciremo a pavimentare l’intera superficie di 2000m² realizzando anche un percorso ciclopedonale a servizio della piscina e mantenendo le piante esistenti.”

Oltre alle strade saranno coinvolti dai lavori di manutenzione, che prenderanno avvio nelle prossime settimane, anche alcuni marciapiedi in via Don Bigi, via della Repubblica e non meno importante l’abbattimento delle barriere architettoniche del collegamento via lago Albano-Via del Cassarello con la costruzione di un passaggio ciclo-pedonale che garantirà finalmente una adeguata accessibilità alla pineta di levante.

“Insieme all’assessore Pecorini – dichiara il sindaco Andrea Benini – abbiamo condiviso questo progetto individuando le aree su cui investire in via prioritaria. Grazie a questo investimento interverremo anche su piazza XXIV maggio, la piazza del Mercato coperto, continuando così il processo di rilancio dell’area e delle attività del Mercato iniziata durante il precedente mandato e che prevede interventi sia sull’esterno che sull’interno dell’edifico che ospita il mercato. Anche l’intervento sulla Piazza era un impegno che avevamo preso con residenti e commercianti e che manteniamo.”

Il progetto prevede un costo complessivo di 400mila euro finanziate mediante contrazione di mutuo. I lavori saranno affidati, all’interno dell’Accordo Quadro ai sensi dell’Art.54 del D.lgs.50/2016, alla Ditta Ruffoli.