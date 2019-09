Tari: il Comune non riesce a consegnare le bollette. Ecco come fare per ritirarle

ORBETELLO – Il funzionario responsabile IUC comunica che alcuni avvisi di pagamento della Tari (tassa rifiuti) dell’anno 2019 non saranno recapitati per irreperibilità dei contribuenti o variazioni di indirizzo non comunicate all’Ufficio Entrate. Pertanto i contribuenti interessati sono invitati a presentarsi in ufficio, in Via Giovanni da Orbetello 13, per il ritiro e la consegna degli avvisi di pagamento negli orari di apertura al pubblico, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 ed anche il martedì ed il giovedì dalle 15 alle 16.

Qui i contribuenti potranno ritirare i modelli F24 per poter effettuare il pagamento della prima rata e successive o per il pagamento del tributo dovuto in unica soluzione, in scadenza il 16 settembre.