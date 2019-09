Modifiche a una linea di autobus in città: ecco cosa cambia

FOLLONICA – E’ stato approvato il progetto presentato dal Comune di Follonica per la modifica di porzione della linea f01 A, che va da via della Repubblica a via Lago di Bracciano (capolinea), modifica che va a risolvere una evidente criticità legata alla dimensione della carreggiata di via Pistoia e via Salceta, che rende complessa la manovra dell’autobus, anche per i due incroci di riferimento.

Il nuovo itinerario eviterà la percorrenza delle due strade, e l’autobus e continuerà su tutta via della Repubblica fino alla rotonda che incrocia via Cassarello, percorrendo successivamente via Cassarello, via della Pace, viale Europa, concludendo il percorso su via lago di Bracciano, capolinea.

Evitando le numerose criticità esistenti, permane la garanzia di rispettare i tempi predeterminati dall’orario di trasporto e sicuramente si otterrà maggior fluidità nella percorrenza viaria. Le fermate annullate di via Pistoia e via Salceta potranno essere sostituite come da indicazioni e avvisi che in questi giorni saranno posizionati da Tiemme.

Il nuovo percorso sarà attivo già dalla prossima settimana.