Lavoro, Conad assume: ecco come candidarsi

GROSSETO – La Conad di Grosseto ricerca un ottico per il punto vendita in via Aurelia Antica 46, da impiegare nel reparto ottica con orario full-time. La figura richiesta deve possedere il diploma e/o la specializzazione e/o la laurea triennale in ottica, nonché l’abilitazione alla professione di ottico.

Sono necessarie buone competenze di ottica, optometria, contattologia ed oftalmica e la capacità di utilizzo dei principali strumenti tecnici. La ricerca ha carattere di urgenza. L’offerta di lavoro è rivolta ad ambo i sessi.

Gli interessanti possono presentare il curriculum vitae con foto presso il box informazioni del supermercato, oppure per mail a clodiacommerciale.grosseto.aurelia.ott@conaddeltirreno.it.