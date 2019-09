Lavori negli spogliatoi alla pista polivalente. Poi il bando per l’affidmaento

SCARLINO – Il Comune di Scarlino ha affidato l’incarico per i lavori di manutenzione degli impianti idrotermo-sanitari degli spogliatoi a servizio della pista polivalente della frazione del Puntone. L’intervento inizierà la prossima settimana e, una volta concluso, l’amministrazione comunale pubblicherà nuovamente il bando per l’affidamento della struttura sportiva, andato deserto nei mesi scorsi per tre volte.

«Gli spogliatoi della pista del Puntone – spiega il vicesindaco di Scarlino, Luciano Giulianelli – sono stati riconsegnati dall’ultimo gestore in condizioni pessime e, fino a ora, gli spogliatoi non erano mai stati sistemati: questo ha causato il mancato affidamento della struttura sportiva, che chiaramente non era d’interesse, perché chiunque avesse vinto il bando avrebbe dovuto provvedere alla sua ristrutturazione, e sappiamo bene le difficoltà che hanno le associazioni sportive in questo momento. Perciò abbiamo deciso di provvedere alla sistemazione degli spogliatoi e poi pubblicare nuovamente il bando di affidamento. Verranno ristrutturate le docce, installato un nuovo scaldabagno, revisionato l’impianto autoclave, riparati i wc e i lavabo. Tutto sarà accessibile anche ai disabili. I lavori hanno un costo totale di 1.872 euro più iva e verranno eseguiti da una ditta di Follonica. Presto daremo notizia della pubblicazione del nuovo bando, per riportare in funzione quella struttura sportiva, importante per il patrimonio comunale e per l’associazionismo».