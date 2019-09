Grosseto, biglietteria e accessi stadio: le disposizioni della società

GROSSETO – Ancora due giorni per preparare il tanto atteso esordio casalingo che vedrà il Grifone incrociare i guantoni con il Foligno. Oggi pomeriggio mister Magrini preparerà tatticamente la partita, cercando di capire gli undici giocatori da mandare in campo, viste le diverse assenze: Galligani e Pizzuto squalificati, Ravanelli non al meglio, con Sabatini e Polidori appena riaggregati al gruppo.

Intanto la società ha fatto sapere che da domenica prossima “la biglietteria si sposterà in viale Michelangelo, accanto all’entrata del campo Zauli. Al botteghino, che aprirà a partire dalle ore 14, sarà possibile acquistare i tagliandi per la partita e ritirare gli accrediti stampa. I tagliandi per il settore ospiti si potranno acquistare sotto la Gradinata e consentiranno l’accesso in Curva sud. Per accedere al settore Tribuna laterale nord si passerà dal cancello principale della tribuna, mentre per il settore Tribuna Vip una volta varcato il cancello principale si dovrà passare dall’area hospitality, situata in cima alla rampa di scale alla destra del cancellone. Per l’accesso al settore Tribuna laterale sud, infine, si passerà dal cancello situato davanti al Palazzetto dello sport”.

Domani mattina a partire dalle 9,30, infine, i giocatori si ritroveranno sul terreno di gioco del Palazzoli per la rifinitura in vista del match con il Foligno.