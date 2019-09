Gli studenti europei in campo con i giovani Gea nel torneo 4 all Erasmus

GROSSETO – Al Palasport di via Austria va in scena sabato la terza tappa del progetto finanziato dalla comunità europea, il Basket 4 all Erasmus + sport project. Sul parquet grossetano le tre partner del progetto, Gea Basketball Grosseto, Sentvid Lubiana (Slovenia) e Vindi Varazdin (Croazia), che sono coordinate dall’Istituto Didona di Lubiana, si confronteranno tra loro e con il Costone Siena per un’altra bella e lunga giornata di pallacanestro internazionale.

Un appuntamento che servirà a rafforzare l’amicizia e la collaborazione nata in questi mesi tra le tre società che si sono anche confrontate sugli aspetti tecnici tesi alla crescita degli atleti.

La Gea Basketball, grazie anche alla collaborazione di Argentario Basket, Costone Siena (ci sarà un interscambio di atlete per le creazione delle due compagini da schierare) e One Team Forlì, si presenta al via con due squadre femminili, una con le 2005-2006, l’altra con le 2007-2008, affidate a Luca Faragli; e due maschili, una del 2003-2004 e una con atleti del 2001-2002, che saranno seguite dai tecnici Stefano Menichetti, Andrea Ciolfi e David Furi.

Il programma nel dettaglio: ore 9 Gea Grosseto-Vindi Varazdin (under 12 f.), 10.15 Gea-Vindi (U15 f.), 11.30 Gea-Sentvid Lubiana (U17 m.), 12.45 Costone Siena-Gea Grosseto (U15 f.), 15 Sentvid Lubiana-Gea (U18 m.), 16.15 Vindi-Gea (U12 f.), 17.30 Gea U18-Gea U17, 18.45 Costone-Vindi (U15 f.). Al termine sono previste le premiazioni dei partecipanti.