Culicchi contro il sindaco: «La città è piena di buche e lui gioca con la paura»

GROSSETO – Senza tanti giri di parole il segretario del Pd di Grosseto Leonardo Culicchi denuncia sulla sua pagina Facebook lo stato disastroso delle strade cittadine piene di buche pericolose soprattutto per chi circola sulle due ruote. Un commento corredato di una serie di foto che raccontano meglio delle parole la situazione.

“Caro sindaco – scrive Culicchi- , stanno per iniziare le scuole. Visto che hai dichiarato quanto i pini di Via Mascagni sono pericolosi per i nostri ragazzi che vanno a scuola sulle due ruote, dimmi come fai ad essere tranquillo quando quelle che puoi vedere nelle foto sono solo alcune delle trappole che li attendono sulle altre strade della città, anche dove i pini non ci sono. Ti ricordi il piano buche che avevi annunciato in pompa magna nel lontano aprile 2018 ? Non giocare con la paura quando ti fa comodo soprattutto se non puoi garantire la sicurezza quando ne abbiamo più bisogno”, conclude il segretario Pd.