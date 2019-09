Cassonetti intelligenti: un video per capire come funzionano

GROSSETO – È online il video tutorial di Sei Toscana sul corretto utilizzo dei contenitori di raccolta dei rifiuti modello “Easy” a servizio del comune di Grosseto.

Il video, caricato sul sito internet del Gestore (www.seitoscana.it/video) sul suo canale Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCUPqWvmFvwnaI-OIR6h4Eig) e nelle pagine Facebook di Sei Toscana (Sei Toscana-SEI X NOI), spiega in modo chiaro e semplice come devono essere utilizzati questi nuovi contenitori, dando ai cittadini tutte le informazioni utili per conferire in modo corretto i propri rifiuti.

Nel tutorial vengono così passate in rassegna le modalità e i consigli da seguire, per conferire correttamente l’organico, il multimateriale (imballaggi in alluminio, plastica e tetrapak), vetro, carta e cartone e indifferenziato. Proprio per la frazione non riciclabile, il video mostra il sistema di bloccaggio e sbloccaggio dei nuovi contenitori modello “Easy”, spiegando chiaramente al cittadino come utilizzarli in modo corretto.

Sei Toscana ricorda che è possibile ritirare le 6Card, le tessere magnetiche associate ad una singola utenza Tari che permettono l’utilizzo dei contenitori, presso gli uffici del Servizio Ciclo dei Rifiuti del Comune di Grosseto in via Zanardelli, aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Possono ritirare la tessera solo i cittadini che hanno ricevuto la comunicazione scritta dall’amministrazione comunale presso la propria abitazione.

Sul sito internet di Sei Toscana e sui suoi canali social (Youtube e Facebook) sono visualizzabili anche altri video tutorial sul corretto utilizzo delle attrezzature ad accesso controllato che il Gestore, in accordo con le Amministrazioni comunali e Ato Toscana Sud, sta sperimentando già da alcuni mesi su diversi Comuni del territorio servito.

Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484 e www.seitoscana.it.