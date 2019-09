Una giornata di gol e ricordo con il memorial Sergio Franchini

GROSSETO – Al Palabombonera di via Lago di Varano sabato 7 alle ore 20 verrà disputato lo incontro di calcio a 5 tra Atlante Grosseto e Versilia Calcio a 5, dell’ ex allenatore Francesco Agosti, per ricordare il caro dirigente, che fu insieme a pochi altri il fondatore della società sportiva che recentemente ha ricevuto la benemerenza per 25 anni di affiliazione alla Divisione calcio a 5.

Il nuovo mister Marco Sacconi schiererà dopo solo due settimane di intensa preparazione i tre giovani italo-brasiliani De Brida Joao pivot, Oliveira Kaio difensore e Triches Dudù portiere oltre al rientro del capitano Giulio Gianneschi, dei gemelli napoletani Giuseppe e Pasquale Moccia e dei giovani della scorsa stagione sportiva Davide e Gaetano Senesi e Tommaso Falaschi insieme a qualcuno dell’ Under 19.

Al termine della gara premiazione con Coppa del Memorial oltre una targa della famiglia Franchini per ricordare anche l’amico Andrea Malentacchi, recentemente scomparso, e pizzata in amicizia.