Settembre Roccastradino al gran finale tra Palio dei ciuchi, musica, fuochi d’artificio e buon cibo

ROCCASTRADA – Il Settembre Roccastradino si prepara al gran finale con tre giorni di animazione per tutte le età, musica e buona tavola prima di vivere il Palio umoristico dei ciuchi fissato per domenica 8 settembre.

Venerdì 6 settembre la festa si aprirà alle 16 con il Nutella party preparato dalla Contrada del Convento, e continuerà alle 21.30 in piazza XXV aprile con Roxi Bar Mario, cover Ligabue e Vasco Rossi. Conclude la serata dalle 22 a Poccia 2000 Santiago, la tribute band Litfiba.

Sabato 7 settembre, alle 15, con partenza dal Teatro dei Concordi, sarà la volta della sesta Passeggiata in rosa per le vie del centro storico, con raccolta fondi in favore del Comitato per la Vita di Grosseto. Alle 16, in piazza dell’Orologio, donzelle con la contrada della Torre, alle 17 il Parco del Chiusone ospiterà la merenda e il calcio tennis con la contrada del Portoncino. Alle 19 spazio ai sapori del territorio con la Serata dello Gnocco, a seguire, alle 21, sarà la volta della tradizione con la processione al terzo con il vescovo di Grosseto, Rodolfo Cetoloni.

Sempre alle 21, la serata proseguirà ballando sulle note della Giovannetti Band in piazza Don Bailo; alla stessa ora, in piazza XXV aprile, Simili, tribute band Laura Pausini, prima di chiudere la serata a Poccia 2000 con Gianluca Ghezzi e Ricky dJ e Silent disco party dalle 22.

L’ultimo giorno del Settembre Roccastradino, domenica 8 settembre, si aprirà alle 9 con la 31esima edizione della Pedalata ecologica, organizzata in collaborazione con Avis Roccastrada, prima di vivere l’intero pomeriggio nel segno della tradizione aspettando il Palio umoristico dei ciuchi. Alle 15 il Palio sfilerà per le vie del paese seguito, fino alle 19, dalla musica itinerante della Bandanimata Brass Band. La corsa inizierà alle 17 in corso Roma, e alle 18 sarà distribuito il Numero unico nettezza urbana. A chiudere la festa, dopo la musica dal vivo e i balli in piazza XXV aprile e nella pista del Parco del Chiusone, saranno i fuochi d’artificio nell’ex campo sportivo, in via Carducci, con inizio alle 23.

Info. Ogni giorno sono aperti il ristorante e il locale “Poccia 2000″, a pranzo e a cena. Il Settembre Roccastradino è organizzato dal Comitato festeggiamenti Pro loco, in collaborazione con il Comune di Roccastrada. Per conoscere il programma è possibile chiamare al 0564-563376, visitare la pagina Facebook Comitato Festeggiamenti Pro loco Roccastrada e quella del Museo della vite e del vino di Roccastrada