Schianto tra due auto in città: feriti un anziano e una donna

ORBETELLO – Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto in Via Nenni ad Orbetello.

Una donna e un uomo anziano che erano alla guida dei due mezzi sono stati soccorsi dal personale medico del 118. Sul posto i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 17,30: Le due persone ferite sono una donna di 34 anni e un uomo di 82. Entrambi hanno riportato ferite che ne hanno reso necessario il trasporto all’ospedale di Orbetello.