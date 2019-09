Raccolta differenziata: tantissimi cittadini agli incontri organizzati da Comune e Sei Toscana

FOLLONICA – Sono stati incontri molto partecipati quelli che l’amministrazione comunale, insieme a 6 Toscana, ha tenuto tra 2 e il 3 settembre con i titolari di utenze, domestiche e non domestiche, intestatarie di Tari dei quartieri Centro, Zona Nuova e Pratoranieri, dove a breve saranno posizionate le nuove postazioni tecnologiche di raccolta differenziata che saranno composte da cassonetti ad accesso controllato per l’indifferenziato, per carta e cartone e per il multimateriale leggero, mentre i contenitori per la raccolta dell’organico e le campane per la raccolta degli imballaggi in vetro saranno invece senza riconoscimento.

“E’ stato un segnale molto importante vedere tante persone partecipare agli incontri; voler capire le nuove procedure, ascoltare le motivazioni, il progetto e gli intendimenti di noi amministratori e del gestore: significa volerne condividere gli obiettivi, comprendere la necessità di attuare ogni buona azione per una corretta differenziata e per il contenimento dello smaltimento dei rifiuti – dice l’assessora all’Ambiente Mirjam Giorgieri -. Ne è la dimostrazione la grande affluenza degli utenti che si sta già recando al ritiro della 6Card, card funzionale all’accesso controllato ai nuovi cassonetti”.

Si ricorda che le utenze potranno ritirare la 6Card (due tessere per utenza) fino a sabato 7 settembre alla Sala dei Pini in via Litoranea 176, dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 20; ·da lunedì 9 a sabato 14 settembre (compresi) alla Sala della Chiesa di Nostra Signora di Lourdes dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 20; ·da lunedì 16 settembre a sabato 21 settembre (compresi), alla Palazzina Lavori Pubblici del Comune in via Roma, sempre con orario dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 20.

Inizialmente, per permettere a tutti i cittadini di dotarsi della 6Card e in vista del termine dei lavori di posizionamento delle nuove attrezzature, i cassonetti saranno sbloccati (non sarà necessaria la 6Card per l’utilizzo) e si apriranno semplicemente premendo il pulsante di risveglio.

In un secondo momento i contenitori saranno “chiusi” e utilizzabili esclusivamente tramite la 6Card personale.

Per informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484.