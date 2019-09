Penne, matite e quaderni per gli studenti in difficoltà: c’è la colletta scolastica

GROSSETO – Sabato 7 settembre presso i supermercati Coop di Orbetello e Follonica (Via Chirici) verrà organizzata una colletta per raccogliere materiale scolastico in collaborazione con associazioni locali di volontariato.

Soci e clienti saranno invitati a comprare penne, matite, quaderni e cancelleria varia, e a depositarli nelle postazioni dedicate. Tutto il materiale raccolto sarà distribuito agli studenti che ne hanno più bisogno.