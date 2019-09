I pompieri di Grosseto chiudono alla grande la stagione ai campionati italiani

GROSSETO – Finale in bellezza per il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco “Boni”, settore salvamento nuoto di Grosseto, che chiude la stagione sportiva con tanti risultati di spicco di livello nazionale.

Arrivano due medaglie di bronzo di Riccardo Pii nella categegoria Ragazzi nelle gare manichino pinne e pinne/torpedo ai recenti campionati italiani di categoria estivi del Foro Italico di Roma. Risultati importanti che sono il coronamento di una stagione ricca di soddisfazioni che vede i giovani atleti biancorossi conquistare in totale due oro, due argento e cinque bronzo. In casa dei “Pompieri” si spera che per la prossima stagione agonistica sia ancora ricca di soddisfazioni per gli atleti delle squadre ragazzi e esordienti “A” che continueranno a gareggiare nelle stesse categorie, ma con un anno in più di esperienza sulle spalle.

Atleti : Noemy Carosi, Lisa Bennati, Ginevra Giusti , Lorenzo Candido, Marta Fabbrucci, Riccardo Pii, Alessio Celli, Sorin Doganic, Leonardo Bagnoli, Lorenzo Pellegrini, Filippo Ombrosini, Leonardo Barbaneri. Tecnici: Daniele Giacomelli, Massimo Nanni.