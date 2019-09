Grosseto, oggi partitella in famiglia. Out Galligani e Pizzuto contro il Foligno

GROSSETO – Non c’è pace in casa Grosseto. Dopo la squalifica di tre giornate rimediata dal vice allenatore Stefani per il dopo gara di Trestina e la sanzione di 1500 euro inflitta alla società, arriva anche la doppia squalifica di Galligani e Pizzuto, che dovranno saltare le prossime due gare di campionato contro Foligno e Tuttocuoio, per i cartellini rossi rimediati nell’amichevole contro il Ponsacco.

Il giudice sportivo ha deciso di fermare i due tesserati biancorossi “per avere, a gioco in svolgimento, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario” si legge nel comunicato che riguarda Elia Galligani, mentre la motivazione per la squalifica di Pizzuto riguarda l’aver “spintonato, a gioco fermo, un calciatore avversario facendolo cadere a terra”.

L’occasione per decidere chi mandare in campo domenica al posto degli squalificati arriva già oggi pomeriggio alle 15, con la partitella in famiglia che i biancorossi giocheranno al Palazzoli per prepararsi all’esordio casalingo di domenica contro il Foligno. Una gara difficile e importante, che metterà la truppa di Magrini già alle prese con una formazione partita senza troppi proclami che potrà dire la sua nella zona alta della classifica.