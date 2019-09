Follonica riparte con i corsi: in pista agonisti e bambini che vogliono provare

FOLLONICA – Il 16 settembre, a Follonica, tornano ad aprirsi i corsi della scuola di pattinaggio artistico, tutti rigorosamente tenuti da istruttori diplomati Fisr. Il pattinaggio artistico, a Follonica ha una storia importante e la città ha dato a questo sport molti campioni e pattinatori di alto livello. L’anno appena concluso ha portato ben 5 ragazze sui podi italiani.

“La direzione del Pattinaggio Follonica, orgogliosa del proprio lavoro – si legge in una nota – invita i nuovi campioni a partecipare alle prime lezioni gratuite di formazione propedeutica al pattinaggio artistico”.

Le lezioni si terranno al Palarmeni di via Sanzio dal 16 settembre alle 17,30 e proseguiranno ogni mercoledì e venerdì, per iniziare un percorso sportivo in una vera e propria Scuola di Pattinaggio Artistico e per vivere un anno ricco di piacevoli iniziative dedicate ai più piccini.

“La fine dei corsi sarà salutata con la partecipazione al torneo provinciale promozionale organizzato dalla Uisp – prosegue la società – nel quale i nuovi iscritti potranno presentare il loro primo disco di gara in una giornata dedicata alla festa di questo sport, vivendo l’emozione dei veri campioni”.