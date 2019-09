Cambio della guardia: ecco chi saranno i nuovi ufficiali dei Carabinieri

GROSSETO – Cambio della guardia per il Comando provinciale del Carabinieri. Sono tre i nuovi ufficiali che arriveranno in Maremma nelle prossime settimane: il capitano Clemente Errico, che guiderà il nucleo investigativa al posto del capitano Giovanni Palermo, che si sposterà a Città di Castello, in provincia di Perugia; il colonnello Matteo Orefice, che prenderà il posto del tenente colonnello Francesco Tocci, trasferito al comando di Brescia; il capitano Filippo Cini, che sostituirà il capitano maggiore Alessio Gallucci, che si trasferirà a Asti.

“Se ne vanno tre collaboratori di spessore – commenta il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Carlo Bellotti -. Hanno fatto tanto, chi per più, chi per meno tempo. I successi che il Comando provinciale dei Carabinieri di Grosseto ha conseguito in questi anni passano anche attraverso il loro lavoro, la loro disponibilità, e le loro brillanti capacità. Adesso li ‘esportiamo': Umbria, Piemonte e Lombardia si arricchiranno di pezzi di Maremma. A sua volta, la Maremma si arricchirà di un pezzo di Puglia, visto che il capitano Errico proviene dalla Compagnia di Casarano (Lecce), e da un pezzo di Capitale, dato che il colonnello Orefice proviene dal nucleo radiomobile di Roma”.