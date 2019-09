Auto esce fuori strada e si ribalta. È il secondo incidente in due giorni

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una squadra dei Vigili del Fuoco sta intervenendo per un incidente stradale sulla provinciale del Bozzone a Castiglione della Pescaia. Un’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada e si è ribaltata.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza infermieristica Cri di Castiglione della Pescaia e quella Cri di Gavorrano, che hanno soccorso le due persone a bordo, e i Carabinieri.