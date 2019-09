A lezione di comunicazione digitale d’impresa: ecco il corso gratuito

GROSSETO – Acquisire le competenze tecniche necessarie a gestire la comunicazione digitale delle imprese, dall’analisi del mercato all’uso dei social media. È il tema del corso di formazione promosso da Assoservizi, l’agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud: 250 ore (di cui 80 di stage), tra ottobre 2019 e gennaio 2020, nella sede dell’associazione in via Monte Rosa 196 a Grosseto, con 30 ore settimanali di lezione dal lunedì al venerdì.

Dodici posti a disposizione: l’iniziativa è rivolta a disoccupati, inoccupati o inattivi (iscritti al Centro per l’impiego), giovani o adulti, con diploma di istruzione secondaria superiore oppure tre anni di esperienza lavorativa con competenze accreditate; per i nati all’estero è richiesta una competenza linguistica almeno di livello B1. Il corso è gratuito, in quanto finanziato dalla Regione Toscana tramite il POR FSE (il Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo) nell’ambito del progetto GiovaniSì per l’autonomia dei giovani.

«Il corso – spiegano i promotori – fornisce le competenze tecniche specifiche per accompagnare le imprese nell’era della comunicazione digitale. Al termine i partecipanti saranno in grado di programmare uno specifico piano di comunicazione per il “pubblico digitale”, fattibile e sostenibile, sapendo analizzare il mercato e le richieste dei clienti, in particolare quelli all’estero, impiegando gli strumenti necessari alla produzione del messaggio. Da Facebook a YouTube, da Twitter a Instagram, fino a Pinterest, Snapchat, Corporate Blog e programmi di video e foto editing».

Al termine – superato l’esame finale, per accedere al quale è necessario aver frequentato almeno il 70% del corso, di cui almeno il 50% delle ore di stage – verrà rilasciato un certificato di competenza. È possibile iscriversi fino a lunedì 30 settembre presentando la propria domanda di iscrizione (scaricabile dal sito www.assoservizi.eu) completa di curriculum vitae alla sede grossetana di Assoservizi in via Monte Rosa 196 (in orario 9-13 e 14.30-18) oppure inviandola tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Info su http://assoservizi.eu/corsi-gratuiti/corso-gratuito-in-digital-communication/ (telefono 0564 468811).