A Follonica ripartono i corsi per adulti e bambini: ecco cosa fare

FOLLONICA – L’attività didattica dell’Atletica Follonica inizia da lunedì 16 settembre, ore 17,30, con due settimane di prove gratuite per bambini e ragazzi. L’associazione di atletica cittadina, che dal 2001 istruisce giovani e adulti alla pratica della sport per eccellenza, chiama a raccolta gli sportivi al campo di atletica “Consolini” in piazza Morandi – zona 167 Ovest a Follonica.

Le proposte didattiche offerte variano in base all’età, sempre accumunate dall’aspetto ludico . Proprio attraverso il gioco e le varie attività i bambini e ragazzi apprenderanno nuove capacità e discipline, liberi di esprimere specifiche inclinazioni e qualità.

Amplia l’offerta: corso primi passi e attività motoria di base per le categorie Pulcini (anno2016-2015), Esordienti C (2014-2013), Esordienti B (2012-2011) e Esordienti A (2010-2009); corso di avviamento e atletica leggera per le categorie Ragazzi/e (2008-2007), Cadetti/e (2006-2005), Assoluti (2004 e oltre) , con agevolazioni per i residenti fuori comune e per iscrizione secondi figli. Nei mesi invernali e in caso di pioggia i più piccoli seguiranno i corsi in palestra.

Per le iscrizioni e informazioni la segreteria è aperta dal 2 settembre, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:45 alle 18:45. tel. 0566 51072 cell. 380 1539365 whatsapp 328 4547884 e-mail info@atleticafollonica.it.