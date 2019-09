Torna la palma: piazza Pacciardi ritrova il suo simbolo

GROSSETO – Piazza Pacciardi riavrà presto il suo simbolo: una palma. Lo ha deciso la Giunta che, di fatto, ha accolto la donazione da parte di Conad di una pianta che sostituirà quella abbattuta il 27 maggio scorsa perché deceduta a causa del punteruolo rosso.

“Ogni città è fatta di luoghi simbolo – commentano Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Riccardo Megale, assessore ai Lavori Pubblici -. Così è stato per molti anni per piazza della Palma, slargo centrale che aveva come simbolo un’altissima pianta di palma e che ora non c’è più. Ringraziamo Conad per aver dimostrato una sensibilità non comune e per restituire a quel luogo una identità che dallo scorso maggio si è persa. L’Amministrazione accoglierà sempre con piacere gesti di soggetti privati che, con la propria generosità contribuiscano a rendere più bella la nostra città”.

Conad di Grosseto si farà carico di tutte le spese: dalla fornitura, al trasporto, alla messa a dimora della nuova palma.

“Il rapporto che in questi anni – commenta Paolo Degli Innocenti, presidente di Clodia commerciale proprietaria di Conad Grosseto – abbiamo costruito con il Comune e il Centro commerciale naturale di Grosseto ha reso quasi ovvio il nostro desiderio di restituire alla città un simbolo di bellezza come la palma. È un dono che facciamo ricambiando l’affetto che la comunità grossetana ci porta ogni giorno.”