Sussidio per l’acquisto dei libri scolastici: ecco come richiederlo

GROSSETO – Il Centro servizio di Grosseto dell’Ente bilaterale turismo toscano (Ebtt) comunica che è attiva la procedura per richiedere il sussidio per l’acquisto di libri scolastici (scuole medie e superiori) da parte di figli di dipendenti di aziende iscritte all’Ebtt.

A CHI SPETTA: a tutti i lavoratori di aziende iscritte e versanti all’Ebtt ed ai lavoratori stagionali che hanno lavorato per un’azienda iscritta e versante all’Ente bilaterale del turismo che hanno figli che frequentano scuole medie e istituti superiori.

QUANTO SPETTA: è previsto un sussidio pari al 50% del costo complessivo fino ad un importo massimo di 130 euro dalla tariffa fatturata dalle librerie convenzionate o, in caso ci si rivolga a quelle non convenzionate da regolare scontrino fiscale .

Nel caso del Centro servizio di Grosseto le librerie convenzionate sono:

– Il Papiro di Stringardi Stefania Grosseto, via Sauro, 134, tel. 0564493256;

-Nuova libreria snc, via dei Mille 6/a Grosseto, tel. 0564 22284;

-Cart & Co, piazza delle Regioni, 11 Orbetello, tel. 0564 870833;

-Cartolinea, via Svizzera, 237 Grosseto tel. 0564 450880;

-Libreria nazionale, via Ximenes, 6 Grosseto, tel. 0564 415829;

-Cartolibreria di Matozzi, via Libertà, 49 Massa Marittima, tel. 0566 903427.

I modelli da allegare e la procedura da seguire si possono trovare o nel sito internet www.welfare.ebtt.it o direttamente presso il Centro servizio Grosseto in via Monte Cengio 13, tel/fax 0564416375, grosseto@ebtt.it.