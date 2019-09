Schianto tra due autovetture: soccorsi sul posto

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Incidente tra due auto sulla strada provinciale del Bozzone. Lo schianto è avvenuto nel comune di Castiglione della Pescaia, in direzione Vetulonia.

Sul posto personale medico del 118 per prestare soccorso ai feriti, i carabinieri per i rilievi del caso. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per mettere in sicurezza i due mezzi.