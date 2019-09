Nasce Primavera Civica: «Insieme per far crescere la nostra città»

FOLLONICA – Dopo il grande successo elettorale, nella città del Golfo nasce l’associazione “Primavera Civica”, il progetto della lista civica a sostegno di Andrea Benini sindaco durante la scorsa mandata elettorale di giugno, che dopo le elezioni è rappresentata in consiglio comunale da tre consiglieri e un assessore; Mara Pistolesi, Ilaria Chiti, Monica Paggetti e Alessandro Ricciuti, il primo degli eletti.

Con quattro rappresentati della lista che sono entrati in consiglio comunale, è un successo al quale il gruppo vuole dare continuità e una progettualità anche nei prossimi anni. Dall’esigenza degli eletti della lista civica di non essere «abbandonati» durante questa legislatura, la civica oggi si trasforma quindi in un’associazione, «un’officina di idee», che parte dal programma elettorale ma che vuole raccogliere progetti, problematiche e suggerimenti da tutta la città in modo da inoltrarli direttamente all’amministrazione.

«Questa è la prima vera esperienza civica di questa città – afferma il sindaco Andrea Benini in un gioco di parole – , è matura e strutturata e nasce dalla volontà di essere utile a Follonica, attraverso le varie competenze e la volontà dei singoli membri della lista di creare un progetto civico vero. E dopo un risultato elettorale senza precedenti, questo progetto è un patrimonio di partecipazione che non poteva esaurirsi con un cartello elettorale, anche perché l’amministrazione ha bisogno di essere affiancata per non disperde il coinvolgimento, il confronto e le relazioni con la città».

«Durante la campagna elettorale – spiega Daniele Braccini, presidente e coordinatore dell’associazione – cercavamo opinioni e idee per stilare il nostro programma e ci siamo resi conto che la partecipazione dei cittadini era tanta e forte. Abbiamo ottenuto un risultato inaspettato e da lì è nata poi la volontà di continuare con questo progetto. Dalla nostra lista sono entrati in consiglio tre consiglieri e un assessore e naturalmente vogliamo supportarli tutti insieme oltre a volere rimanere vicini ai cittadini. Ecco perché è nata questa associazione».

Le iscrizioni e il tesseramento a Primavera Civica, che include la quota associativa di 50 euro annui, saranno aperte a partire dal 22 settembre, giorno in cui verrà inaugurata la sede dell’associazione in via Atene, nel quartiere Cassarello. L’iscrizione è aperta a tutti i cittadini, anche a «coloro che hanno idee politiche differenti», come sottolinea il gruppo.

Il direttivo dell’associazione è attualmente composto dal presidente Daniele Braccini, il ruolo di vicepresidente viene ricoperto da Matteo Tagliabue mentre Francesca Fusco è la tesoriera.

Non farà parte del progetto, invece, Salvatore Acquilino, capolista della civica durante la campagna elettorale, in quanto è presidente di Cantiere Cultura e «già collabora con l’amministrazione attraverso questo ruolo e con un incarico di questo tipo ha forse valutato di dover fare una scelta» come ha spiegato il sindaco Andrea Benini.