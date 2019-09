Lezioni nelle scuole e per gli appassionati: ripartono i corsi di mountain bike

GROSSETO – Riparte la scuola di mountain bike della Uisp. A settembre, contestualmente alle lezioni di mountain bike che durante le ore di educazione fisica negli istituti scolatici che hanno stipulato la convenzione, inizia anche il corso pomeridiano per adulti e ragazzi a cura della scuola nazionale Uisp “Maremma Bike Scool”.

Tutti i possessori di mountain bike potranno partecipare al corso base per acquisire le nozioni di tecnica di guida con le quali potranno effettuare le loro prime pedalate in sicurezza lungo percorsi accidentati fuori strada. Saranno due gli appuntamenti pomeridiani settimanali con orari da stabilire.

Nel fine settimana, durante i mesi autunnali con adulti e ragazzi verranno organizzate cicloescursioni in varie zone della Maremma durante le quali saranno messe in pratica le nozioni acquisite. Per informazioni 3332967530.