Si schianta sul ponte dell’Ombrone: è grave

GROSSETO – Incidente nella serata di martedì 4 settembre, attorno alle 22. Sul ponte Mussolini, in direzione Roma, un’autovettura per cause in corso di accertamento è andata ad urtare la spalletta del ponte.

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sul posto insieme a personale medico del 118 e ai carabinieri.

AGGIORNAMENTO ORE 10

Sono gravi le condizioni dell’uomo rimasto ferito nell’incidente. Dopo lo schianto è stato portato in codice 3 all’ospedale Misericordia di Grosseto.