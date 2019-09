In centro è “Il giorno delle occasioni”: serata dedicata allo shopping per le vie della città

GROSSETO – “Il giorno delle occasioni” fa il bis. Domani, giovedì 5 settembre, si replica il “fuori tutto”, una promozione che già la scorsa settimana ha animato il centro storico di Grosseto anche nel dopocena. Si tratta dell’ultimo giovedì nel calendario degli eventi estivi ed anche l’ultimo appuntamento dell’intero programma de “Il Centro dell’Estate – shopping, art, fun & food” realizzato dal Centro commerciale Naturale di Grosseto con la co-organizzazione del Comune e la collaborazione di Conad e Confcommercio.

I negozi del centro rimarranno aperti anche dopo le 21 e molti proporranno delle promozioni. Si potranno trovare articoli di tutti i generi, dall’abbigliamento alla profumeria, dagli articoli per la casa ai libri, dai prodotti d’erboristeria agli occhiali.Sarà anche un’ottima occasione per conoscere le nuove collezioni in anteprima.

“Riproponiamo quella che per noi è un’esperienza di acquisto, dando la possibilità di fare shopping anche nel dopocena – commenta Enrico Collura, presidente del Centro commerciale Naturale di Grosseto –. Il centro storico è tornato ad essere il luogo privilegiato di ritrovo dei giovani e delle famiglie grossetane durante i giovedì estivi, e questo ci fa molto piacere, del resto è il nostro primario obiettivo. Si conclude così la stagione, ma siamo pronti a dare vita ad altre iniziative e sorprese che allieteranno i prossimi mesi. Di fatto, in autunno, saranno davvero pochi i fine settimana senza un evento nel centro storico, organizzato da noi commercianti o da altri soggetti che hanno scelto come location il cuore della nostra città. Ringraziamo l’amministrazione comunale e gli altri nostri partner per quanto realizzato fino ad ora, ed anche i grossetani ed i turisti che hanno partecipato ed apprezzato i nostri appuntamenti”.