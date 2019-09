Al via l’anno scolastico dell’asilo nido: tra le novità un’app per comunicare con le educatrici

SCARLINO – Giovedì 5 settembre inizierà l’anno scolastico per i piccoli del nido comunale di Scarlino, l’Albero Azzurro. La scuola di via Turati, nella frazione di Scalo, è pronta ad accogliere i quindici bambini da 0 a 36 mesi: il servizio è stato affidato alla cooperativa Cuore Liburnia di Piombino, che già gestisce altri nidi del territorio. Nei giorni scorsi il sindaco di Scarlino, Francesca Travison, e l’assessore all’Istruzione, Michele Bianchi, hanno incontrato le famiglie dei piccoli iscritti, alla presenza anche delle educatrici della cooperativa che si occuperanno dei loro bambini.

«Durante la riunione – spiega l’assessore Bianchi – abbiamo presentato le novità dell’anno educativo 2019/2020. Il primo cambiamento riguarda la gestione del servizio, affidato alla cooperativa Cuore: nel bando è stato però inserita la clausola inerente alla tutela dei posti di lavoro, e quindi le educatrici e l’ausiliaria sono le stesse dello scorso anno. Altra novità riguarda l’apertura del nido: la struttura resterà aperta il sabato mattina e tutto il mese di agosto, grazie a un contributo della Regione Toscana (POR FSE, 2014-2020 Fondo sociale europeo) che ci ha permesso di ampliare il servizio offrendo alle famiglie un’opportunità ulteriore rispetto agli anni precedenti. Non solo: con il finanziamento regionale sarà possibile restituire ai genitori una quota delle spese sostenute per il nido a fine anno educativo».

«Inoltre nei prossimi giorni – continua l’assessore all’Istruzione -, come stabilito dalla normativa regionale, sarà attiva l’App Camillo, un sistema per comunicare in modo veloce con le educatrici dell’asilo e nel contempo prevenire l’abbandono involontario dei bambini. Alla riunione hanno partecipato sia le mamme che i papà dei piccoli e abbiamo riscontrato grande disponibilità da parte loro. Siamo aperti al confronto in caso di necessità, vogliamo garantire alle famiglie un servizio di alto livello, sarà a disposizione un educatore che valuterà nel corso dell’anno le attività da inserire nel percorso didattico. Auguriamo a tutti i bambini dell’Albero Azzurro un buon anno scolastico».