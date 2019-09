Al via la Sagra del Capitone: buon cibo, musica e spettacoli. Ecco il programma

SASSO D’OMBRONE – È arrivato settembre, e come ogni anno Sasso d’Ombrone (Cinigiano) entra nel clima di festa per la sagra del Capitone. Si inizia sabato 7 settembre con una pre sagra “Aspettando il capitone”, molto innovativa: non sarà aperto lo stand gastronomico per lasciare spazio a nuovi eventi nel centro storico del paese. Una sfilata storica permetterà di visitare l’antico borgo tra dame e soldati, un aperitivo al tramonto sarà l’occasione ideale per ammirare un panorama mozzafiato dalla passeggiata panoramica e per i più sportivi è in programma la prima cicloescursione del Barbarossa per godere dei paesaggi naturali del territorio. Inoltre presso le cantine sarà servito del buon cibo locale, accompagnato da ottimi vini. Il tutto corredato da musica dal vivo e da attrazioni ludiche adatte a grandi e piccini.

La 49esima sagra del Capitone avrà luogo il fine settimana successivo, nei giorni 13, 14 e 15 settembre. “Questa sagra – spiega Giancarlo Baldi, presidente del comitato Pro Sasso – trae origine dall’antica tradizione di alcuni paesani, che, in epoche lontane, pescavano capitoni ed anguille nel fiume Ombrone”.

Durante la sagra, allo stand gastronomico sarà possibile degustare alcuni piatti tipici a base di capitone e anguilla. La festa prosegue con l’apertura delle cantine e le serate danzanti al Bellacosta. Non mancano le novità in questa edizione, come la gara di bici in discesa, la Sasso urban race, ed il trekking con gli alpaca.

L’evento è promosso dal comitato Pro Sasso con il patrocinio del Comune di Cinigiano.

IL PROGRAMMA

Sabato 7 settembre “Aspettando il capitone”. Alle 15 a Sasso d’Ombrone, apertura delle cantine con musica dal vivo. Alle 15 e 30 nel centro storico iscrizione alla prima escursionistica del Barbarossa con partenza alle 16.30. Quota di partecipazione 10 euro che comprendono un buono da 5 da utilizzare alle cantine.) Alle 17 sfilata storica e sbandieratori del gruppo contrada della corte San Polo d’Enza di Reggio Emilia. Alle 19 aperitivo al tramonto sulla passeggiata panoramica. Alle 21 gioco dei Barberi di Sasso di Maremma. Alle 22 giocoleria pirotecnica del gruppo contrada della corte di San Polo d’Enza di Reggio Emilia. E alle 24 spaghetti di mezzanotte offerti dal comitato Pro Sasso.

Venerdì 13 settembre, alle 15, apertura del parco giochi gonfiabile, alle 19 apertura delle cantine con musica dal vivo. Alle 19 e 30 apertura dello stand gastronomico. Alle 21 gioco dei Barberi di Sasso di Maremma e alle 21.30 spettacolo latino-americano.

Sabato 14 settembre, alle 12.30 apertura stand gastronomico. Alle 15 apertura parco giochi gonfiabile. Alle 16 Sasso Urban race (Gara down hill urbano). Alle 17 apertura cantine con musica dal vivo. Alle 19.30 apertura stand gastronomico. Alle 21 gioco dei Barberi di Sasso di Maremma. Alle 21 serata danzante con Easy Band.

Domenica 15 settembre, alle 10, passeggiata insieme agli alpaca di Cecilia (Albus Alpacas azienda agricola La Trisolla). Alle 12.30 aperura stand gastronomico. Alle 15 apertura parco giochi gonfiabile. Alle 16 animazione per bambini con Barbara (Admo Grosseto).

Alle 17 apertura cantine con musica dal vivo. Alle 17.30 spettacolo itinerante della banda animata di Roccatederighi.

Alle 19 esibizione acrobatica aerea dell’associazione Fondino 2.0. Alle 19.30 apertura stand gastronomico. Alle 21 gioco dei Barberi di Sasso di Maremma e serata danzante con Alessandra De Falco.

Info: pagine facebook e instagram del Comitato Pro Sasso.