Rissa furiosa tra immigrati nel centro di Grosseto: uno è irregolare, sarà espulso

GROSSETO – Sarà espulso dal territorio italiano uno degli immigrati protagonisti della rissa nella serata di lunedì 2 settembre in piazza Del Sale a Grosseto. L’intervento della polizia ha permesso di far luce sulla dinamica della rissa avvenuta proprio nel centro storico cittadino.

Giunta sul posto la volante accertava che la rissa era terminata, ma la ricostruzione da parte degli agenti – anche grazie alle telecamere di sorveglianza – permetteva di capire che era effettivamente avvenuta una accesa lite tra alcuni cittadini stranieri, di nazionalità marocchina e pakistana, per futili motivi.

Al termine della rissa un cittadino pakistano rimaneva ferito al braccio e alla testa presumibilmente per il lancio di una bottiglia da parte di un cittadino marocchino, successivamente allontanatosi. Il ferito ricorreva alle cure del locale ospedale, ricevendo una prognosi di 7 giorni.

La volante, dopo le ricerche nella zona, riusciva ad individuare il cittadino marocchino, risultato irregolare sul territorio nazionale e per il quale venivano avviate all’ufficio Immigrazione le procedure per l’espulsione dal territorio dello stato. Per il reato di rissa venivano denunciati entrambi gli immigrati.