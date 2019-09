Open day con la palla ovale: il Golfo chiama grandi e piccini

FOLLONICA – Per chi vuole giocare a rugby l’occasione giusta è mercoledì 11 settembre al campo di via Puglia a Follonica a partire dalle 17.00. Il Golfo Rugby infatti inizia la la stagione degli allenamenti con un open day per tutti quelli che vogliono avvicinarsi a questo bellissimo sport.

Quest’anno il Golfo Rugby attiverà le categorie Under 6 ( dai 4 ai 6 anni);Under 8 (dai 6 ai 8 Anni); Under 10 (dagli 8 ai 10 anni);Under 12 (dai 10 ai 12 anni);Under 14 ( dai 12 ai 14 anni);Under 16 ( dai 14 ai 16 anni) e poi la categoria Senior.