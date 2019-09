Muore il presidente dell’Avis: l’associazione e un’intera comunità in lutto

CAPALBIO – Un’intera comunità in lutto per la morte di Franco Romani, presidente dell’Avis di Capalbio, che si è spento dopo una terribile malattia. Questo il ricordo dell’ex sindaco Luigi Bellumori, attuale presidente del collegio sindacale dell’Avis di Capalbio.

“Ho il tuo messaggio qui. Quello che eè ormai il tuo ultimo messaggio. Lo salvo così ogni volta potrò leggere e rinnovare quella speranza nelle cose e nella vita che troppo spesso volta le spalle a chi per la vita ha combattuto ed ha aiutato a combattere. Nulla è lo stringersi al dolore di Luciana e di Lorenzo consci della loro sofferenza alla quale mi unisco. Sei stato un caro amico e soprattutto un lodevole rappresentante dell’Avis comunale che hai contribuito a fare crescere e coinvolgere donatori.

Hai sempre preso a cuore questo nostro territorio come amministratore pubblico e come Presidente della nostra Associazione. Per me sei stato un attento e autentico compagno di viaggio. Il tuo impegno, la tua costanza e il suo amore incondizionato per i valori del volontariato del sangue devono essere un modello per tutti noi e per le generazioni future. Un abbraccio forte a Luciana e a Lorenzo. Sarà quasi impossibile non ritrovarti in ogni spicchio di Capalbio o del territorio che ti hanno visto spesso intraprendente e positivo protagonista.

Che la storia del nostro piccolo Paese ricordi la persona, l’uomo, il buon padre ed il Presidente. Io ti ho qui: il messaggio mi accompagnerà per il prossimi anni sicuramente nella consapevolezza che ci lascia più soli e con il vuoto incolmabile che lasciano le dipartite. Veglia su Luciana, su Lorenzo e su di noi con il tuo modo semplice, attento e soprattutto altruista. Un abbraccio forte Franco”.