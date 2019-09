Il Comune cerca vigili urbani e un dirigente: ecco come candidarsi

Il Comune di Follonica ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore di vigilanza, categoria giuridica c, da assegnare al servizio polizia municipale dell’ente.

Tra i requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione è necessario essere in possesso del titolo di studio di Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale e essere titolari di patenti a2 e b, per coloro che hanno conseguito la patente b dopo il 26.04.1988, oppure della sola patente b, qualora la stessa sia stata rilasciata anteriormente alla data del 26.04.1988.

Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione compilando il modulo presente nel sito internet del Comune di Follonica al seguente link: http://www.comune.follonica.gr.it//concorsi .

Terminata la compilazione verrà generato un file da stampare, sottoscrivere e inviare, allegando copia della patente di guida, al Comune di Follonica – U.O.C. Risorse Umane Largo Cavallotti, 1 – 58022 Follonica (GR), utilizzando unicamente la seguente modalità:

– posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato: la domanda, corredata da copia della patente di guida, sottoscritta con firma digitale dovrà essere inviata all’indirizzo pec follonica@postacert.toscana.it indicando come oggetto: “Selezione tempo indeterminato Istruttore di Vigilanza cat. C”; qualora il candidato non disponesse della firma digitale documenti cartacei dovranno essere sottoscritti dal candidato ed allegati alla Pec in formato pdf.

Le domande dovranno pervenire tassativamente al Comune di Follonica, pena l’esclusione, entro il 3 ottobre 2019.

Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno rivolgersi: all’ufficio gestione del personale dalle ore 10:00 alle 12:30 dal lunedì al venerdì e in orario pomeridiano, dalle ore 15:30 alle ore 17:00, il martedì e giovedì – telefono 0566/59233-347-234-267, indirizzo e-mail: personale@comune.follonica.gr.it; all’ufficio relazioni con il pubblico tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e in orario pomeridiano il martedì ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00.

Il Comune di Follonica ha indetto un concorso pubblico anche per la copertura un posto a tempo indeterminato nel profilo di dirigente tecnico, a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza regione-autonomie locali. Tra i requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione è necessario: essere in possesso del Diploma di Laurea vecchio ordinamento in architettura o in ingegneria (dl), oppure laurea specialistica (ls-dm 509/99) o laurea magistrale (lm-dm 270/04) se equiparate o equipollenti, ai sensi delle normative vigenti, a uno dei diplomi di laurea (dl) specificati; essere iscritti all’ordine professionale in relazione al titolo posseduto.

Avere maturato nella pubblica amministrazione almeno cinque anni di servizio di ruolo svolti nelle materie oggetto di concorso in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, oppure, avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a 5 anni nelle materie oggetto di concorso; essere titolari di patente di guida categoria B o superiore.

Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione compilando il modulo presente nel sito internet del Comune di Follonica al seguente link: http://www.comune.follonica.gr.it//concorsi.