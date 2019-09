I big della nazionale danno spettacolo alla Coppa di slalom sui pattini

AMIATA – Due ore di grande spettacolo sul Monte Amiata con lo slalom sui pattini. Ha fatto tappa ad Abbadia San Salvatore la Coppa Italia di inline alpine slalom, evento organizzato in collaborazione da Uisp e Federazione italiana sport rotellistici con l’obiettivo di far conoscere questa particolarissima disciplina che è un mix tra sci e pattinaggio.

Obiettivo raggiunto, visto che alla gara hanno partecipato una sessantina di persone: oltre al gruppo dei giovanissimi anche i senior, sia amatori Uisp che gli alfieri della nazionale italiana. Proprio un azzurro, il campione italiano Riccardo Giacomel, ha ottenuto il miglior tempo: “E’ stata una bellissima due giorni, con partecipanti giunti da tutto il Nord Italia – afferma – ci siamo allenati e riuniti, poi abbiamo gareggiato in una prova davvero bella”. “Questa è una disciplina correlata allo sci – prosegue – che permette a chi lo pratica di restare in movimento per tutto l’anno, anche in estate. E’ una gara breve, 25 o 30 secondi, nella quale l’imprevisto è dietro l’angolo, ma lo spettacolo è assicurato”.

“Questa attività è molto vicina allo sci, in questo caso allo slalom speciale – spiega Pietro Bartolini, coordinatore regionale sci Uisp – la Uisp già da anni nella zona dell’Amiata organizza manifestazioni come questa. Quest’anno siamo riusciti a coinvolgere anche la Federazione, con due classifiche, una per agonisti e una per amatori. L’idea è sempre quella di promuovere al meglio lo sport”.

“E’ andata bene – afferma Maurizio Marzocchi, presidente dello Sci Club Lo Scoiattolo – questo sport può essere il futuro anche in previsione dello sci. Abitua i ragazzi alle figure, ad abbattere il palo. Con le dovute protezioni è anche molto sicuro”. “Dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale di Abbadia, la Uisp e la Federazione che ha mandato i suoi migliori atleti – aggiunge – mi auguro che possano nascere dei tracciati ad hoc per far crescere uno sport all’insegna del divertimento”.

Le classifiche

Cat Baby

1° Stefano Ronchi 2012

2° Gabriele Gamba 2013

Cat Baby femminile

1^ Camilla Ronchi 2010

2^ Sofia Ghilardini 2010

3^ Giulia Gamba 2010

4^ Sofia Tonolini 2011

Children

1° Mattia Pe 2006

2° Marco Rinaldi 2005

3° Cristian Rondi 2007

4° Giancarlo Angelucci 2007

5°Antonio Fanchini 2007

Children femminile

1^ Camilla Ronchi 2010

2^ Sofia Ghilardini 2010

3^ Giulia Gamba 2010

4^ Lina Tonolini 2010

5^ Serena Tomaselli 2009

Juniores femminile

1^ Giulia Rondi 2003

2^ Sara Filisetti 2004

Juniores

1° Francesco Coronini 2003

Senior

1°Riccardo Giacomel

2° Marco Melzi

3° Massimo Cortinovis

4° Luca Rondi

5°Fabio Mancioli

Baby Uisp

1° Duccio Tondi 2012

2° Vinciarelli Brando 2012

3^Vichi Ginevra 2015

Children Uisp

1° Lapo Tondi 2009

2^Carmen Bachiorrini 2010

3° Noah Vinciarelli 2010

4^Greta Volpini 2011

5^ Noemi Flamini 2011

Children Uisp

1° Edoardo Macacci 2006

Senior Uisp

1° Leonardo Marzocchi

2° Cristian Fumaneri

3° Pietro Bartolini