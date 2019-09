“Giro e-bikers”: giornata in bici a Capalbio e dintorni per la settimana europea della mobilità sostenibile

CAPALBIO – In occasione della settimana europea della mobilità sostenibile, l’associazione M.I.S.T.A (Mobilità intermodale sostenibile per la tutela dell’ambiente) promuove Giro e-bikers, terza manifestazione del progetto “Mobilità intermodale e sviluppo sostenibile” nel territorio della Regione Toscana. La manifestazione, non competitiva, avrà luogo domenica 15 settembre con appuntamento alle 9 al Villaggio M.I.S.T.A da cui si parte alle 11.

I partecipanti possono prendere parte al raduno sportivo con la propria bicicletta oppure noleggiare una e-bike al Villaggio M.I.S.T.A ad un costo promozionale di 10 euro per l’intera giornata.

Un’iniziativa ideata e promossa da M.I.S.T.A e sostenuta dal Comune di Capalbio, con il sindaco Settimio Bianciardi in prima fila.

“Integrare l’offerta con la diffusione delle e-bike rappresenta un naturale sviluppo del nostro impegno volto a valorizzare il territorio e lo sport. Inoltre, il Comune sta lavorando per rendere ciclabile la strada Litoranea e alla realizzazione di piste ciclabili per l’accesso al mare in modo che sia più facile per i villeggianti spostarsi durante la permanenza nelle zone interessate” spiega il primo cittadino, arrivato in sella alla sua e-bike in occasione della presentazione della manifestazione.

All’incontro è intervenuto anche Stefano Fratini, responsabile Direzione servizi per le stazioni RFI s.p.a: “La stazione di Capalbio Scalo rappresenta una risorsa inestimabile a cui la Rete Ferroviaria Italiana non può che rivolgere un occhio di riguardo con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle zone limitrofe e migliorarne la qualità promuovendo una rete di spostamenti sostenibili”.

Anche Max Lelli, ciclista professionista, è intervenuto riguardo al Terzo Giro e-bikers Capalbio 2019: “Non solo sarò presente come testimonial ma invito tutti a partecipare a questo raduno soprattutto per i meravigliosi panorami che ci vengono offerti che regaleranno un quid in più agli amanti dello sport e del bike”.

A tessere le lodi della tanto attesa manifestazione del 15 settembre, interviene il coordinatore Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) della Toscana Angelo Fedi, rappresentante della più grande associazione ciclo-ambientalista italiana il quale consiglia vivamente di promuovere, particolarmente alle amministrazioni comunali, la mobilità intermodale e sostenibile. Fedi propone a Bianciardi di entrare a far parte dei comuni ciclabili e spiega anche il dettaglio degli itinerari del Terzo Giro e-Bikers Capalbio 2019. Fiab valuta il grado di ciclabilità dei comuni, vale a dire quell’insieme di infrastrutture e azioni che li rendono adatti ad essere vissuti e visitati in bicicletta, uno strumento utile ai cittadini e ai turisti.

Il presidente di M.I.S.T.A, Maria Claudia Corradi, ha infine ringraziato i suoi interlocutori dando appuntamento al terzo Giro e-Bikers Capalbio 2019, non solo agli appassionati di cicloturismo e agli amanti della pedalata assistita ma a tutti coloro che vogliano passare una domenica tra sport e aria pulita nel cuore della Maremma, accolti dalla generosità dei collaboratori locali che hanno contribuito attivamente all’organizzazione di questa terza edizione.

Il programma – l’appuntamento è alle 9 al Villaggio M.I.S.T.A in Piazzale Aldo Moro (Capalbio Scalo). Alle 9:30 avrà inizio la registrazione dei partecipanti, alle 10 è previsto il “Welcome Coffee” offerto da Caffè Station per il “benvenuto”. La partenza è prevista alle 11 dal Villaggio M.I.S.T.A, l’arrivo a Capalbio, con sosta e visita guidata al Borgo Medioevale è prevista alle 12:30. I partecipanti potranno degustare i prodotti tipici del territorio, offerti da Ristorante – Bar – Il Beverello a partire dalle 13 in piazza della Provvidenza, Capalbio. Alle 14 si parte verso il mare, dove, alle 14:30, è prevista una sosta allo stabilimento balneare l’Ultima Spiaggia, alle 15:30 altra sosta al Wwf Lago di Burano. La manifestazione si conclude alle 16:30 con arrivo al Villaggio M.I.S.T.A di Capalbio Scalo.

Per ulteriori informazioni: info@associazione-mista.it, http://www.comune.capalbio.gr.it/, e sulla pagina facebook.com/giroebikers. Inoltre è possibile effettuare iscrizioni on-line sul sito www.giroebikers.it.