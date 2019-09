Dovrà scontare quattro mesi per lesioni: arrestato

SORANO – Un uomo di 40 anni è stato arrestato ieri dai Carabinieri della compagnia di Pitigliano in esecuzione di un ordine di espiazione pena emesso dal Tribunale di Grosseto. L’uomo, rumeno, residente a Sorano, già conosciuto dai militari della stazione di Sorano, dovrà scontare quattro mesi di reclusione per lesioni, reato commesso anni fa proprio a Sorano.

I militari hanno intercettato l’uomo durante i numerosi servizi di controllo del territorio messi in atto per prevenire i furti, e una volta fermato lo hanno arrestato e portato in carcere a Grosseto.

