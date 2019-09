Alla fiera spunta una bomba: chiusa la manifestazione per rimuovere l’ordigno

MONTIERI – Durante i lavori di preparazione per la fiera di Travale, la più antica rassegna zootecnica delle colline metallifere ed un importante manifestazione che ha luogo ogni anno in settembre nel comune di Montieri, è stato rinvenuto, in seguito a delle attività di escavazione sul terreno, un ordigno bellico risalente probabilmente alla seconda guerra mondiale.

Immediatamente sono accorsi sul posto i tecnici comunali, il sindaco di Montieri e le forze dell’ordine.

Al termine di un briefing tra le parti avvenuto sul posto si è immediatamente proceduto con la chiusura dell’area e con l’immediata segnalazione al personale specializzato che dovrà procedere alla bonifica della zona ed alla rimozione dell’ordigno. Si ritiene che il tutto possa avvenire in tempi brevissimi.

Il sindaco ha emanato apposita ordinanza con la quale si interdice l’accesso pedonale e veicolare in tutta l’area.