Al via Game Fair: tre giorni di attività outdoor, animali, spettacoli e cibo a km 0. Il programma

GROSSETO – Giunto alla sua 29esima edizione, il Game Fair 2019 si svolgerà per il quinto anno consecutivo a Grosseto, in Località Madonnino, nel cuore della Maremma, dal 6 all’8 settembre.

Il Game Fair è una manifestazione che fa del connubio sport outdoor e promozione esperienziale la base del suo concept: i visitatori possono avvicinarsi al mondo della vita all’aria aperta, partecipando in modo attivo a prove pratiche, assistendo a show e spettacoli a ciclo continuo e visitando il villaggio con tutti i prodotti delle discipline rappresentate. Un’occasione unica e straordinaria di vivere le proprie passioni e coniugarle con emozioni che solo il Game Fair riesce a dare.

Viene confermata la data di settembre che si è dimostrata una scelta vincente, in considerazione dell’approssimarsi della stagione di caccia con la crescente voglia degli appassionati ad iniziare l’attività venatoria. Settembre è anche il periodo ideale in Maremma per poter vivere il Game Fair con temperature gradevoli e condizioni climatiche stabili.

Confermate le meravigliose 11 linee di tiro realizzate in un ambiente suggestivo con la riserva faunistica venatoria di Montepescali a fare da cornice, saranno 7 quelle dedicate al piattello, 3 al tiro rapido, una al cinghiale corrente ed una alla carabina. Completano il settore dedicato al tiro i due poligoni per l’aria compressa, le aree per l’arco e la fionda, i coltelli e le asce, un ampio settore sarà invece riservato al paintball.

Confermata la partecipazione delle grandi case armiere che presenteranno le proprie novità a ridosso dell’apertura della stagione venatoria.

Numerosi gli spettacoli in programma sui due ring del Game Fair, uno dedicato alle attività equestri e alla falconeria, l’altro riservato interamente alla cinofilia.

Game Fair è anche un’occasione per la famiglia di passare una giornata immersi nell’ambiente della Maremma, avvolti nelle passioni rappresentate dalle discipline e dalle emozioni regalate dagli show. Tante saranno le novità della 29esima edizione, a partire dal prolungamento dell’orario in notturna per la giornata del sabato. Sfruttando la suggestione della notte e le piacevoli temperature settembrine, spettacoli ed intrattenimenti, accompagneranno il visitatore nel Game Fair Night che terminerà alle 22,30 con l’ attraente spettacolo dei fuochi e con la falconeria notturna. Durante la serata sarà possibile accedere all’area degli apericena a km 0 o prenotare le grigliate di carne organizzate dai punti di ristoro a tariffe convenzionali.

“Sarà un grande Game Fair – commenta il presidente di Grossetofiere Andrea Masini -. Questa splendida manifestazione, unica nel suo genere, sicuramente non deluderà i numerosi visitatori che giungono ogni anno da ogni parte del territorio nazionale. Abbiamo costruito questa manifestazione con l’entusiasmo che contraddistingue lo staff di Grossetofiere e parlando con gli operatori turistici locali che ci confermano come le proprie strutture ricettive siano state sollecitate dall’indotto generato dall’evento, possiamo dire che un primo importante risultato è già stato raggiunto”.

“Il Game Fair – afferma il direttore di Grossetofiere Carlo Pacini – è l’unica manifestazione dove il visitatore può diventare protagonista, partecipando direttamente agli eventi organizzati. Sicuramente non basterà una sola giornata per assistere a tutto quanto è in programma. Per permettere a tutti di assistere a questo splendido evento, sono state adottate tariffe super promozionali, perché la volontà di Grossetofiere è quella di condividere con il maggior numero di visitatori le grandi emozioni che solo il Game Fair può dare.”

“Grosseto ha l’onore e l’onere di ospitare anche questo anno la nuova edizione di Game Fair Italia – sottolinea il sindaco del Comune di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Una manifestazione che ha un eco enorme su tutto il territorio nazionale e che è un’occasione straordinaria per mostrare all’Italia la bellezza di questo angolo di Toscana e la professionalità che la nostra comunità può esprimere. Uno spettacolo unico, lungo tre giorni, per vivere appieno il senso profondo delle discipline outdoor e la bellezza dell’ambiente all’aria aperta che solo la Maremma può vantare”.

“Iniziative come queste sono strategiche – commenta Enrico Rabazzi, consigliere della Ccciaa Maremma e Tirreno – perché favoriscono la destagionalizzazione e attirano turisti che possono conoscere la Maremma in un momento ideale, abbiamo infatti la fortuna che il mese di settembre sia gradevolissimo da vivere nel nostro territorio. Un appello però anche ai nostri concittadini a partecipare alla fiera: Game Fair è un evento per tutti coloro che amano la vita all’aria aperta, assolutamente da scoprire”.

I numeri di Game Fair: 29 edizioni organizzate, 5 a Grosseto; 200 spettacoli in tre giorni di manifestazione; 15 aree tematiche; 109 espositori, 35 ettari la superficie della fiera; 30mila visitatori in tre giorni nelle passate edizioni.

Orario: dalle 9 alle 18 con apertura serale nel giorno 7 settembre fino alle 22.30.

Maggiori info e tariffe su www.gamefairitalia.it.

Potete visionare e scaricare qui il PROGRAMMA GENERALE e il PROGRAMMA ATTIVITA’ di Game Fair 2019.