Al Parco di via Giotto si accendono le luci con il “5000 illuminato”

GROSSETO – Nel tabellone delle gare programmate dal Marathon Bike di Grosseto nel 2019, venerdì prossimo alle ore 21.15, al velodromo “Montanelli” di Grosseto, andrà in scena il “5000 illuminato”, gara podistica di 5 chilometri che comprenderà due giri e mezzo dell’anello del tracciato del velodromo.

Per la squadra grossetana, che divide l’attività tra ciclismo e podismo, sarà la quarantatreesima manifestazione organizzata nell’anno. L’ultima domenica scorsa a Roccastrada con il “trofeo dello scalatore”. Iniziata la serie di gare prorio il primo giorno dell’anno con la “Maremmata” corsa podistica da Marina a Grosseto, se tutto andrà per il verso giusto si concluderà il 29 dicembre a Grosseto con la “Sei Bastioni” di Mtb. Vento, pioggia, caldo torrido, non hanno mai interrotto la macchina organizzativa del Marathon Bike sempre a braccetto con la Uisp e Avis di Grosseto, ed ormai ad un passo dall’entrata nel guinness dei primati con 50 manifestazioni organizzate in un anno. Maggiori informazioni sull’evento di venerdì sul sito www.teammarathonbike.it.