Tutto pronto per l’Hip Hop Awards all’Argentario: incontri, freestyle contest e animazione

PORTO SANTO STEFANO – Tutto pronto in piazza dei Rioni a Porto Santo Stefano per ospitare serate di danza con i migliori ballerini che tornano dopo il successo delle tre precedenti edizioni e questa del 2019 si annuncia davvero travolgente. Artisti italiani e internazionali animeranno il teatro sul mare per tre giorni di show, dal 5 al 7 settembre, dedicati all’hip hop in tutte le sue espressioni. Le edizioni 2016, 2017 e 2018 di Hip Hop Awards hanno visto la partecipazione di oltre mille ballerini e di 15mila spettatori.

L’ evento quest’anno include, oltre al contest coreografico di hip hop, un freestyle contest, un percorso formativo per ballerini, una conferenza in cui i giudici condividono le loro esperienze con i ballerini e con il pubblico e street animation con ballerini di hip hop free style animeranno le strade di Porto Santo Stefano e Porto Ercole con spettacoli e battle.

Hip Hop Awards 2019 è una competizione riservata alle migliori crew hip hop, che si sfideranno per vincere quello che può essere definito l’Oscar dell’hip hop. Sarà condotto dall’attrice, dj e vocalist Kristine Von Trois e vedrà la presenza di artisti, maestri e giudici internazionali tra cui il giudice americano di fama internazionale Zulu Gremlin, considerato uno dei pionieri dell’hip hop mondiale, Hip Hop International World Head Judge e direttore creativo della World Battle.

Ancora dagli Stati Uniti il celebre ballerino e coreografo, nonché giudice internazionale Jun Quemado, e il protagonista della nota crew Phunk Phenomenon JaJa Leviner. Arriva dalla Slovenia una delle più grandi promesse del breaking, il Bboy di fama internazionale Tomifly. Dalla Francia c’è Grichka, già campione del mondo Hip Hop International con la R.A.F. crew, oggi è uno dei più grandi esponenti di Krumping a livello mondiale. I giudici italiani sono il coreografo televisivo e del film premio oscar La Grande Bellezza Simone Ginanneschi, e una delle più grandi locker Miss Funk, giudice internazionale. Come giudice per la battle di popping ci sarà Neji, giovane promessa del popping a livello internazionale.

La direzione della giuria sarà affidata al docente e giudice internazionale Curzio Bufacchi. La fotografa ufficiale dell’evento sarà come ogni anno Susana Luzir dal Portogallo. Le crew che domineranno la scena della finale di Hip Hop Awards sono state tutte pre-selezionate dall’art director dell’evento Meg Vasselli, direttrice di Urban Code, coreografa, elite judge e docente per Hip Hop International.

Paesi ospiti di questa edizione: Brasile, Portogallo, Romania e Svizzera. Hip Hop Awards è diretto e ideato da Meg Vasselli, organizzato dal Comune di Monte Argentario e Urban Code.

Il management dell’evento è affidato a Giordano Di Pietro e Michela Roncarà. Media Partner: Radio danza.

Info : info@hiphopawards.it tel. 3881926123