Settembre all’insegna del divertimento: ecco tutti gli eventi di questa settimana a Castiglione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La prima settimana di settembre per residenti e turisti a Castiglione della Pescaia sono in programma molti eventi organizzati dall’amministrazione comunale.

Fino a sabato 7, il giardino della Biblioteca comunale di piazza Garibaldi, alle 18 ospita “Il salotto di Italo Calvino”. L’assessora alla Cultura Susanna Lorenzini, assieme alle sue due madrine, Sara Giommoni e Michela Vannucci, dialogano con gli autori dei libri scelti per questa terza edizione.

Domani si concludono i “Martedì alla Casa Rossa”. Sulla terrazza che domina la Riserva naturale della Diaccia Botrona, inizio alle 21:30, ingresso a pagamento, si terrà lo spettacolo di Luca Pirozzi e Alessandro Golini dal titolo dal titolo “Canzoni per 10 corde”: tutta musica italiana, tra macchiette napoletane e swing anni ’50.

Mercoledì 4, visita guidata gratuita all’Isola Clodia al tramonto. Il ritrovo è fissato in piazza Garibaldi alle 17:30. Per informazioni e prenotazioni: uffici Iat di Castiglione della Pescaia e Punta Ala. Il giorno seguente torna lo Street food Castiglionese: “Le soste del gusto”. Dalle 19 alle 23, ristoranti, enoteche e gelaterie di Castiglione della Pescaia diventeranno soste di un itinerario studiato all’insegna del gusto. Per le vie del paese si potranno gustare i piatti che le strutture partecipanti proporranno, dando in cambio il gettone, che si potrà acquistare al costo di 3 euro presso il punto vendita allestito in piazza Garibaldi, davanti all’Ufficio Iat aperto dalle 19 alle 23.

Venerdì 6 in piazza Orto del Lili, ingresso gratuito, inizio spettacolo alle 18:30, è in programma il “Gran Galà Let’s dance”, direttore artistico Debora Ferretti. Special guest: Zamaga Athletique Dancers, ballerini acrobati che si esibiranno nelle loro specialità di danza aerea, acrobatica.

Sabato 7 settembre visita guidata gratuita al borgo medioevale della cittadina balneare. Ritrovo in piazza Garibaldi davanti all’Ufficio Iat alle 16.

Durante il fine settimana, dalle 19 alle 23, torna “Vino nel borgo”, un evento di degustazione itinerante nelle strade del centro storico: i partecipanti incontreranno passeggiando le postazioni di numerosi produttori di vino. In piazza Solti ci sarà “Il villaggio di Slow Food” composto da produttori delle condotte di Grosseto e dell’Isola del Giglio che offriranno assaggi dei loro prodotti.

“Il paese del Ben Essere” e la “Pedalata in Rosa” sono eventi molti attesi in programma domenica 8 settembre nel centro turistico. Una giornata dedicata al benessere fisico e mentale organizzata dall’Associazione Insieme in Rosa Onlus, alla quale saranno devolute le donazioni, in collaborazione con le Medicine complementari della Usl Toscana sud est e Fiab Grosseto ciclabile. Nell’arenile di levante, dalle 7.30 alle 22 sarà possibile usufruire di diversi tipi di massaggio, prenotandoli al numero: 3356956503 e partecipare a numerosi laboratori. E’ prevista una passeggiata in bicicletta che si svolgerà nei dintorni di Castiglione della Pescaia lungo un itinerario facile e pianeggiante, fattibile con ogni tipo di bicicletta, che si snoda tra le coltivazioni e gli oliveti di Val di Loro fino a raggiungere le vestigia dell’acquedotto ximeniano. Una piacevole, leggera attività fisica, che seguirà la seduta di Tai Ji e le altre attività dedicate al “risveglio” psicofisico. Il ritrovo è alle ore 9.45 presso il Bagno Bruna, partenza ore 10.00. Rientro previsto per le ore 12.00 al Piazzale Maristella con buffet. Iscrizioni: donazione da 10 euro per pedalata + buffet finale; 15 euro per iscrizione alla pedalata + tai ji prima della partenza + buffet finale.