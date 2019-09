Semifinale di Dilettando al Porto della Maremma: ecco il vincitore

MARINA DI GROSSETO – Domani sera, martedì 3 settembre, a partire dalla 21,20, Toscana Tv trasmetterà l’ultima puntata della edizione 2019 di Dilettando, il format più brillante e divertente dell’anno, condotto da Carlo Sestini. Nello specifico la puntata marinese, voluta dall’agente generale di Generali Italia, Maurizio Marraccini, e dal Porto della Maremma, è stata vinta dal giovanissimo cabarettista Tommaso Nardoni, cliente del bagno Moderno, che si è improvvisato Roberto Benigni, ed ha rappresentato l’Arca di Noè nella versione che il comico toscano allestì per il suo spettacolo “Tutto Benigni” del 1995. Se il giovanissimo cabarettista è approdato alla finalissima del 7 settembre al teatro Moderno di Grosseto, per le Young Dancers, ballerine di Synchro Latin, insieme al Gruppo folkloristico San Rocco, vincitore del premio Simpatia, si sono schiuse le porte delle semifinali.

“E’ stata una serata splendida – è il commento di Maurizio Marraccini – in cui si sono succedute sul palco tante validissime esibizioni. Non è stato semplice esprime un voto perché tutte meritavano equamente di vincere. Sono soddisfatto della visibilità che questa trasmissione ha permesso di dare sia alla attività di Generali, sia a quella del Porto della Maremma”.

Anche il coordinatore della comunicazione Miriam Cugini, presente in giuria insieme a Francesca Sabatini, responsabile ufficio stampa del Porto, e a Davide Braglia, direttore artistico de “Le Sere”, non ha potuto che sottolineare la bontà di questa trasmissione. “Un format che vorremmo ripetere anche per il prossimo anno, stante il valore artistico che esso esprime declinato in un contesto leggero, disincantato e molto divertente”.

Ospite il trasformista e imitatore Andy Bellotti, che ha presentato i suoi consueti personaggi, arricchendoli con battute e sketch nel corso di tutta la puntata. Su Siena Tv l’ultima tappa della stagione a Marina di Grosseto sarà trasmessa il 7 settembre alle 21 e l’8 settembre alle 13, e alle 15 torna sugli schermi di Toscana Tv.